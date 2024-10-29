Fenerbahçe'de Amrabat fark yarattı!

Fenerbahçe'de Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat fark yarattı!
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de kalitesiyle fark yaratıyor. Orta sahada parlayan ve yüzde 88.5 pas başarısıyla takımın en iyi 2. ismi olan Faslı yıldız, gole sebebiyet veren bir hata yapmazken topu da yalnızca 4 kez kaybetti.
Fenerbahçe'nin büyük çabalar sonunda Atletico Madrid'in elinden kaptığı Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla kendini kısa sürede kanıtladı.
Teknik direktör Mourinho'nun transferinde ısrarcı olduğu Faslı ön libero, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Manchester United (1-1) beraberliğine mücadelesiyle damga vururken Bodrum galibiyetinde de (2-0) Edin Dzeko'ya yaptığı asistle takımı rahatlatıp zaferin mimarları arasında yerini aldı. Ülker Stadı'nda istatistiklerde rakip tanımayan Ambarat, bu sezon bir Süper Lig maçında topla en fazla buluşan (111) ve en yüksek isabetli pas sayısına ulaşan (91) F.Bahçeli oldu.
260 PASIN 211'İ ADRESE TESLİM
28 yaşındaki futbolcu, takım içerisinde de transferinin hakkını veriyor. Kanatlara ve üçüncü bölgeye topu taşımada pasör rolüne bürünen Ambarat, 260 pasın 211'ini adrese ulaştırırken 19 uzun topu da yine istediği yerle buluştu. Pas başarı karnesinde Alexander Djiku'nun (yüzde 91.1) ardından yüzde 88.5 ile takımın en iyisi ikinci ismi oldu. Topu sadece 4 kez kaptırıp 1 defa da kötü kontrol eden Faslı yıldız, gole ya da penaltıya neden olabilecek bir hata yapmadı.
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de kalitesiyle fark yaratıyor. Orta sahada parlayan ve yüzde 88.5 pas başarısıyla takımın en iyi 2. ismi olan Faslı yıldız, gole sebebiyet veren bir hata yapmazken topu da yalnızca 4 kez kaybetti.
Fenerbahçe'nin büyük çabalar sonunda Atletico Madrid'in elinden kaptığı Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla kendini kısa sürede kanıtladı.
Teknik direktör Mourinho'nun transferinde ısrarcı olduğu Faslı ön libero, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Manchester United (1-1) beraberliğine mücadelesiyle damga vururken Bodrum galibiyetinde de (2-0) Edin Dzeko'ya yaptığı asistle takımı rahatlatıp zaferin mimarları arasında yerini aldı. Ülker Stadı'nda istatistiklerde rakip tanımayan Ambarat, bu sezon bir Süper Lig maçında topla en fazla buluşan (111) ve en yüksek isabetli pas sayısına ulaşan (91) F.Bahçeli oldu.
260 PASIN 211'İ ADRESE TESLİM
28 yaşındaki futbolcu, takım içerisinde de transferinin hakkını veriyor. Kanatlara ve üçüncü bölgeye topu taşımada pasör rolüne bürünen Ambarat, 260 pasın 211'ini adrese ulaştırırken 19 uzun topu da yine istediği yerle buluştu. Pas başarı karnesinde Alexander Djiku'nun (yüzde 91.1) ardından yüzde 88.5 ile takımın en iyisi ikinci ismi oldu. Topu sadece 4 kez kaptırıp 1 defa da kötü kontrol eden Faslı yıldız, gole ya da penaltıya neden olabilecek bir hata yapmadı.