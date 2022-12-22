Fenerbahçe'de Altay seferberliği!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır için Trabzonspor maçı öncesi adeta seferberlik ilan edildi. 24 yaşındaki kaleci, geçen hafta çalışmalara başladı.



Sağlık ekibi, Altay'ın hafta boyunca durumunu yakından takip edecek. Kaptan, takımla çalışmalarda herhangi bir sorun yaşamazsa, cumartesi günkü Trabzon deplasmanı için kafileye dahil edileceği öğrenildi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşılaşmasının ardından Altay'ın durumu için, "Altay, umarım önümüzdeki maçlara yetişir" şeklinde konuşmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ