Fenerbahçe'de Altay görüşme odasına

Fenerbahçe'de, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Altay Bayındır, ilk 3 yıl 3.5 milyon TL garanti ücret ile oynadı. Bu sene sözleşmesi gereği maaşı 3.8 milyon TL'ye çıkan Altay'ın maç başı ücretlerle kazancı 5.5 milyon TL'yi zor buluyor.



Takımın en faydalı ve kaptanı olmasına rağmen kazancı 300 bin euro'yu bile bulmayan Altay, kulüpten hala istediği sözleşme yenileme şartlarını bulamadı.



Yıldız futbolcunun kısa zaman içinde yönetimle yeni sözleşme için bir kez daha masaya oturması bekleniyor.





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