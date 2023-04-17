Fenerbahçe'de Altay gelişmesi

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır, bıçak altına yattı.
Sarı-lacivertli kulüp, milli file bekçisinin başarılı bir fel fıtığı operasyonu geçirdiğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Sarı-lacivertli kulüp, milli file bekçisinin başarılı bir fel fıtığı operasyonu geçirdiğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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