Fenerbahçe'de Altay'dan geçit yok

Yaşadığı sakatlığın ardından eldivenlerini geri alan Altay Bayındır, Hatayspor karşısında başarılı bir performans sergileyerek kalesini gole kapattı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Altay'dan geçit yok
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21 Şubat 2022 11:48
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık sürecinin ardından 12 Şubat'ta Giresunspor mücadelesiyle geri dönen Altay Bayındır, son olarak da Hatayspor karşısına çıktı.

23 yaşındaki başarılı file bekçisi, Akdeniz temsilcisi karşısında ortaya koyduğu futbol ile galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Milli futbolcu, kalesine gelen 5 şutun tamamında Hataysporlu oyunculara geçit vermedi. Bu sezon 17 maçta kalesinde 23 gol gören Altay, toplamda ise 4 mücadelede rakip takımlara geçit vermedi. 

 

 

 

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