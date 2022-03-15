Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı: 20 milyon euro

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'nın radarındaki Altay Bayındır için 20 milyon euronun altındaki teklifleri geri çevirecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı: 20 milyon euro
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15 Mart 2022 11:48
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır gözünü efsanelerin rekoruna dikti. Kaleyi Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi 21 yaşında devralan Altay, 8 maç sonra 'dalya' diyecek. Yönetim de Avrupa'nın radarındaki Altay için 20 milyon euronun altındaki teklifleri geri çevirecek.

TARİHE GEÇTİ

Milli eldiven, Alanyaspor mücadelesinde ortaya koyduğu mücadele ile yine hayran bıraktı. 23 yaşındaki genç kaleci, yaptığı kurtarışların yanında bir de asistle maça damgasını vurdu. 26. dakikada Sarı-Lacivertli ekibin oyun kurmaya çalıştığı sıralarda Altay, kendi yarı alanının ortalarına kadar geldi ve attığı uzun pasla Rossi'yi golle buluşturdu. Altay, verdiği bu gol pasıyla birlikte tarihe geçti. Kanarya'da son olarak 2008-2009 sezonunun 13. haftasında Volkan Demirel, Beşiktaş mücadelesinde asist yapmıştı. 

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