Altay Bayındır, 30 Ekim'deki Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra 12 Şubat'ta Giresunspor mücadelesiyle sahalara dönüş yapmıştı. 23 yaşındaki file bekçisi, sakatlık sonrası dönemdeki performansıyla adeta göz kamaştırdı.
Altay, ligde son 4 mücadelede kalesine gelen 21 şutun 18'inde gole izin vermeyip, yüzde 85'lik kurtarış yüzdesi yakaladı. Milli kaleci, genel performansında ise Süper Lig 'de 14 mücadelede kalesinde 14 gol gördü.
Altay, ligde son 4 mücadelede kalesine gelen 21 şutun 18'inde gole izin vermeyip, yüzde 85'lik kurtarış yüzdesi yakaladı. Milli kaleci, genel performansında ise Süper Lig 'de 14 mücadelede kalesinde 14 gol gördü.