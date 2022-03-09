Fenerbahçe'de Altay Bayındır göz kamaştırdı!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, ligde son 4 mücadelede kalesine gelen 21 şutun 18'inde gole izin vermeyip, yüzde 85'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Altay Bayındır göz kamaştırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 10:58
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Altay Bayındır, 30 Ekim'deki Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra 12 Şubat'ta Giresunspor mücadelesiyle sahalara dönüş yapmıştı. 23 yaşındaki file bekçisi, sakatlık sonrası dönemdeki performansıyla adeta göz kamaştırdı.

Altay, ligde son 4 mücadelede kalesine gelen 21 şutun 18'inde gole izin vermeyip, yüzde 85'lik kurtarış yüzdesi yakaladı. Milli kaleci, genel performansında ise Süper Lig 'de 14 mücadelede kalesinde 14 gol gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.