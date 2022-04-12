Galatasaray'ı derbide 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.



Altay'ın dönüşü ile 8 maçta 22 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, başarılı file bekçisinin bu sezon ligde kaleyi koruduğu 18 maçta ise 41 puan toplayarak 2,27 puan ortalaması elde etti. Altay'lı Fenerbahçe, 32 hafta sonunda maç başına 2,25 puan ortalaması yakalayan lider Trabzonspor'u bile geçti.



Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde muhteşem bir çıkış yakalarken, elde edilen başarılı sonuçlarda kaleci Altay Bayındır da ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de oynadığı Konyaspor maçında omzundan sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3.5 ay sahalardan uzak kalan Altay'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer korumuş ve Sarı-Lacivertliler bu süreçte üst üste kötü sonuçlar alarak ligde şampiyonluk yarışına havlu atmıştı.



O TARİHTEN İTİBAREN YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ



Altay'ın formasına kavuştuğu 12 Şubat'taki Giresunspor maçıyla ise muhteşem bir çıkışa imza atan Fenerbahçe, bu tarihten bu yana Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Altay'ın kaleyi devralması sonrası ligde 8 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler bu süreçte sadece 75 dakika 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından beraberlik çıkardı. Altay Bayındır'ın kaleyi koruduğu son 8 lig maçında 22 puan çıkaran Fenerbahçe, bu süreçte ligde 4 basamak sıçradı ve 6.sıradan 2. Sıraya kadar yükselerek Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım attı. Fenerbahçe bu sezon Altay'ın kaleyi koruduğu 18 lig maçında ise toplam 41 puan toplayıp maç başına 2,27 puan ortalaması elde etti.



TRABZONSPOR'U BİLE GEÇTİ



Fenerbahçe, Altay'ın forma giydiği maçlarda yakaladığı 2,27'lik puan ortalaması ile 32 hafta sonunda 72 puanla ligin zirvesinde yer alan ve maç başına 2,25 puan toplayan Trabzonspor'u bile geçti. Süper Lig'de bu sezon 18 maça çıkan 23 yaşındaki Altay, bu karşılaşmalarda topu ise 17 kez ağlarında gördü. Maç başına 1 golün altında bir ortalama elde etti. Başarılı file bekçisi 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.



Fenerbahçe Altay'ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer ile ise 14 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik elde etti. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 1,07 puan ortalaması yakaladı. Altay'ın yokluğunda kaybedilen puanlar Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çok pahalıya patladı. Fenerbahçe'nin 2019 yılından 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır'ın Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi ise 2023'te bitiyor. Başarılı file bekçisi ile yeni kontrat için bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetimi Altay ile bir an önce imzaları atmayı planlıyor.



Güncel piyasa değeri 15.5 milyomn euro olan Altay Bayındır'ın ismi transferde Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile anılıyor.











