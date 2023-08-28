Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçekleri!

Premier Lig devi Manchester United, Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Tecrübeli eldiven, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İngiltere'ye gitti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un havaalanına kadar giderek Altay Bayındır'ı uğurlaması dikkat çekmişti. Sarı-lacivertlilerde milli file bekçisinin yaptığı jest ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Manchester United'la anlaşan Altay Bayındır, Fenerbahçe'den ayrıldı. Ankaragücü'nden Temmuz 2019'da transfer edilen milli eldiven inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Altay'ın son dönemde taraftarın büyük tepkisini çekmesinin ardından yönetim mecburen yabancı kaleci transferini gündemine aldı. Bu çerçevede Livakovic uzun uğraşlar sonucu kadroya dahil edildi. Daha önce yabancı kaleci gelse de takımda kalarak forma mücadelesi yapmak isteyen Altay, Gaziantep maçından sonraki tepkiler üzerine devam etmenin çok zor olduğunu anladı.
UZUN SÜREDİR TEKLİFLER VARDI
Altay'a uzun süredir ciddi teklifler vardı. Bunları değerlendiremeyen file bekçisi, Gaziantep maçından sonra hala masada olan bu tekliflere sıcak bakmaya başladı. Bunların başında da Manchester United geliyordu. İngiliz devi, Altay'ı ikinci kaleci olarak düşünüyordu. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı ve milli file bekçisi İngiltere'nin yolunu tuttu. Bu yolculuk öncesi Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki de futbolcuyu uğurlayanlar arasındaydı. İlk kez yönetim bir oyuncuyu havalimanına kadar yolcu etti.
ALTAY'IN FEDAKARLIĞI
Bu jestin sebebi Altay'ın yaptığı fedakarlıktı. Başarılı kaleci, Ocak ayından itibaren kendisini isteyen kulüplere imza atabilirdi. Fenerbahçe'nin sunduğu imkan sayesinde bu teklifleri aldığını ifade eden Altay, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayarak kulübe yaklaşık 7 milyon euro para kazandırdı. Başkan Koç ve yönetim de bu hareketi unutmadı ve milli kaleciyi havalimanına kadar uğurladı.
Fenerbahçe kalesini dört sezon koruyan Altay Bayındır 145 resmi maça çıktı. Kalesinde 162 gol gören 25 yaşındaki file bekçisi 44 müsabakayı ise gol yemeden kapattı. Altay Bayındır geçtiğimiz mart ayında attığı 4 yıllık imzayla sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı. Başkan Ali Koç imza töreninde milli kalecinin yanında yer almıştı.
DUYGUSAL UĞURLAMA
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki havalimanında bir araya geldikleri Altay Bayındır'a teşekkür ederek kariyerinde başarılar dilemişti. Başkan Koç'un yaptığı bu jestin milli kaleciyi çok mutlu ettiği ve bir hayli duygulandırdığı belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un havaalanına kadar giderek Altay Bayındır'ı uğurlaması dikkat çekmişti. Sarı-lacivertlilerde milli file bekçisinin yaptığı jest ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Manchester United'la anlaşan Altay Bayındır, Fenerbahçe'den ayrıldı. Ankaragücü'nden Temmuz 2019'da transfer edilen milli eldiven inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Altay'ın son dönemde taraftarın büyük tepkisini çekmesinin ardından yönetim mecburen yabancı kaleci transferini gündemine aldı. Bu çerçevede Livakovic uzun uğraşlar sonucu kadroya dahil edildi. Daha önce yabancı kaleci gelse de takımda kalarak forma mücadelesi yapmak isteyen Altay, Gaziantep maçından sonraki tepkiler üzerine devam etmenin çok zor olduğunu anladı.
UZUN SÜREDİR TEKLİFLER VARDI
Altay'a uzun süredir ciddi teklifler vardı. Bunları değerlendiremeyen file bekçisi, Gaziantep maçından sonra hala masada olan bu tekliflere sıcak bakmaya başladı. Bunların başında da Manchester United geliyordu. İngiliz devi, Altay'ı ikinci kaleci olarak düşünüyordu. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı ve milli file bekçisi İngiltere'nin yolunu tuttu. Bu yolculuk öncesi Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki de futbolcuyu uğurlayanlar arasındaydı. İlk kez yönetim bir oyuncuyu havalimanına kadar yolcu etti.
ALTAY'IN FEDAKARLIĞI
Bu jestin sebebi Altay'ın yaptığı fedakarlıktı. Başarılı kaleci, Ocak ayından itibaren kendisini isteyen kulüplere imza atabilirdi. Fenerbahçe'nin sunduğu imkan sayesinde bu teklifleri aldığını ifade eden Altay, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayarak kulübe yaklaşık 7 milyon euro para kazandırdı. Başkan Koç ve yönetim de bu hareketi unutmadı ve milli kaleciyi havalimanına kadar uğurladı.
Fenerbahçe kalesini dört sezon koruyan Altay Bayındır 145 resmi maça çıktı. Kalesinde 162 gol gören 25 yaşındaki file bekçisi 44 müsabakayı ise gol yemeden kapattı. Altay Bayındır geçtiğimiz mart ayında attığı 4 yıllık imzayla sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı. Başkan Ali Koç imza töreninde milli kalecinin yanında yer almıştı.
DUYGUSAL UĞURLAMA
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki havalimanında bir araya geldikleri Altay Bayındır'a teşekkür ederek kariyerinde başarılar dilemişti. Başkan Koç'un yaptığı bu jestin milli kaleciyi çok mutlu ettiği ve bir hayli duygulandırdığı belirtildi.