Fenerbahçe'de Altay Bayındır duvar ördü

9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'nin yükselişindeki en büyük pay sahiplerinin başında Altay Bayındır geliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır duvar ördü
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18 Nisan 2022 10:04
Fenerbahçe'nin ligdeki müthiş çıkışında en büyük pay sahiplerinin başında Altay Bayındır geliyor. Sarı-lacivertlilerin 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı seri, Altay'ın sakatlıktan döndüğü Giresunspor mücadelesiyle başlamıştı.

24 yaşındaki file bekçisi, son olarak Göztepe maçında da kritik kurtarışlar yaptı ve taraftarların oylarıyla maçın adamı seçildi. Yıldız kaleci ayrıca peş peşe 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı da başardı. 

 

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