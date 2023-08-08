Fenerbahçe'de Altay Bayındır, belirsizlik içinde!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır belirsizliği devam ediyor.
Takıma yabancı bir kaleci almayı planlayan sarı-lacivertliler, henüz bu konuda somut bir adım atmadı.
Bu sebeple Altay'ın da ayrılmasına izin verilmiyor. 25 yaşındaki file bekçisinin bu nedenle moralinin bozuk olduğu ve "artık ne olacaksa olsun. Önüme bakmak istiyorum" dediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde oynadığı Zimbru karşılaşmalarında görev alan Altay, kalesini gole kapattı.
Sarı-Lacivertlilerin kaleci transferi için Dominik Livakovic ve Keylor Navas ile görüşme halinde.
Takıma yabancı bir kaleci almayı planlayan sarı-lacivertliler, henüz bu konuda somut bir adım atmadı.
Bu sebeple Altay'ın da ayrılmasına izin verilmiyor. 25 yaşındaki file bekçisinin bu nedenle moralinin bozuk olduğu ve "artık ne olacaksa olsun. Önüme bakmak istiyorum" dediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde oynadığı Zimbru karşılaşmalarında görev alan Altay, kalesini gole kapattı.
Sarı-Lacivertlilerin kaleci transferi için Dominik Livakovic ve Keylor Navas ile görüşme halinde.