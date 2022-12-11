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Fenerbahçe'de Altay alarmı

Fenerbahçe'de bel ağrıları nükseden, ardından tedavisine başlanan Altay Bayındır için alarm verildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Altay alarmı
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11 Aralık 2022 10:23
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
İspanyol ekibi Rayo Vallecano maçında bel ağrıları nükseden, ardından tedavisine başlanan kaptan Altay Bayındır için teknik ekip alarm verdi.

Sezon başından bu yana Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarının sadece ikisinde forma giyemeyen milli kaleci, tedavisi için İstanbul'da bırakılmış, 5 günlük Antalya Kampı'na götürülmemişti.

JESUS, DÜZENLİ RAPORLAR ALIYOR

Teknik direktör Jorge Jesus ise yaklaşan Trabzonspor maçını da düşünerek, sağlık ekibinin verdiği özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır hakkında düzenli raporlar alıyor. Bu futbolcusunun bir an önce takıma katılmasını ve maç eksiğini gidermesini isteyen Portekizli teknik adam, Bordo Mavili ekiple 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Süper Lig 15. hafta maçında kaptanını ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. 

 

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