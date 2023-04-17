Fenerbahçe'de Altay'a ziyaret

Fenerbahçeli futbolcular, ameliyat olan takım kaptanı Altay Bayındır'ı ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Altay'a ziyaret
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17 Nisan 2023 23:08
Fenerbahçeli futbolcular, bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır'a kaldığı hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bugün Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır'ı takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır'a destek oldular.

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