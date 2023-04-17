Fenerbahçe'de Altay'a ziyaret

Fenerbahçeli futbolcular, bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır'a kaldığı hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Bugün Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır'ı takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır'a destek oldular.
Bugün Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır'ı takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır'a destek oldular.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ