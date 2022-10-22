Fenerbahçe'de Altay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir maçı öncesinde kalecileri Altay Bayındır'a destek oldu.
Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.
24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.
Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.
24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.
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