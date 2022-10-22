Fenerbahçe'de Altay'a destek

Fenerbahçe tribünleri, Başakşehir maçı öncesi kalecileri Altay Bayındır'a destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Altay'a destek
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22 Ekim 2022 20:56
Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir maçı öncesinde kalecileri Altay Bayındır'a destek oldu.

Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.

24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

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