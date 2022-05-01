Fenerbahçe'de alkışlar Luiz Gustavo'ya

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yokluğunda görev alan Luiz Gustavo, gösterdiği performansla takım arkadaşını aratmadı. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş derbisinde de sahada olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de alkışlar Luiz Gustavo'ya
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01 Mayıs 2022 11:47
Miguel Crespo'nun sakatlanıp sezonu kapatması sonrası Gaziantep FK karşılaşmasında orta alanda Miha Zajc'in yanında Luiz Gustavo forma giydi.

Sarı- Lacivertliler'de uzun bir aranın ardından ilk 11'de oynayan Gustavo, başarılı performansıyla Crespo'nun yokluğunu aratmadı. Antrenmanlarda da çok sıkı bir çalışmanın içerisinde olduğu öğrenilen Gustavo, Beşiktaş karşısında da sahada olacak.

Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun geleceğinin ise sezon sonunda belli olması bekleniyor. 

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