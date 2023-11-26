Fenerbahçe'de Ali Koç, Vargas'ın menajeriyle buluştu!

Filenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele eden ve 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer oldu. Başkan Ali Koç, milli yıldızın menajeri ile Monaco'da bir araya geldi.Geçen sezon Melisa Vargas'ın dönüşü sonrası yükselişe geçen Fenerbahçe Opet, uzun süredir hasret kaldığı Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Geçen sezon pasör çaprazında Anna Lazerava, Vargas'ın yokluğunda oynamıştı.Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community'den yapılan açıklamada; "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geldi." ifadeleri kullanılmıştıFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Melissa Vargas'ın bağlı bulunduğu menajerlik firması SB Community firmasının sahibi Bojan Simurina ile bir araya geldi. Simurina aynı zamanda Arina Fedorovtseva, Ana Cristina De Souza, Bojana Drca'nın da menajerliğini yapıyor.Menajerlik şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta şu ifadeler kullanıldı: "Harika bir gece ve Monte Carlo'da Sayın Ali Koç'la harika bir buluşma. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim, sizinle plan yapmak bir zevk."La Gazzetta dello Sport'tan Gian Luca Pasini'nin haberine göre Melissa Vargas'ın sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız voleybolcunun Tianjin formasıyla Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme olasılığı oldukça zor.Turnuva 13-17 Aralık tarihleri arasında Çin'de İtalyan takımları olmadan oynanacak. Türkiye adına ise Vakıfbank ve Eczacıbaşı katılıyor.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da geçtiğimiz günlerde Vargas'ın sakatlığı hakkında konuşmuş ve şu açıklamaları yapmıştı:"Vargas antrenmanda omzundan sakatlandı, bu sakatlığın tedavisi devam ediyor. Vargas'ın bu başarıda herkes gibi payı var. Bizim evladımız, biz evladımızı takip etmez miyiz? Vargas, MR'ını görmeden biz gördük. Yakından takip ediyoruz. 4-6 hafta dinlenme ve tedavi süreci olacak."Sezona Çin'de başlayan Melissa Vargas, Çin Ligi'nin bitiminin ardından Ocak ayının ortasında İstanbul'a geri dönmüştü. Çin Kadınlar Voleybol Ligi'nde Tianjin Bohai Bank ile üst üste iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Melissa Vargas, final serisinin ardından düzenlenen törende "En İyi Yabancı Voleybolcu" ödülüne layık görülmüştü. Başarılı performansıyla Çin'de sezona damga vuran yıldız isim, %61 ile hücum ettiği sezonu 49'u servisten ve 29'u bloktan olmak üzere 417 sayıyla "En Skorer Oyuncu" olarak tamamlamıştı.