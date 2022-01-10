Fenerbahçe'de Ali Koç'un yoğun haftası!

İkinci kez yakalandığı koronavirüs karantinası bugün sona erecek Ali Koç, kolları sıvayacak.



Fenerbahçe Başkanı'nın ana gündem maddesi teknik direktör olacak. Koç, sezonun ikinci yarısına hocasız başlayan sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Joachim Löw ve Slaven Bilic'le bu hafta tekrar görüşecek.



En geç hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözmeyi kafasına koyan başkanın, bu iki isimden birini ikna etmesi bekleniyor.



