Fenerbahçe'de Ali Koç'un yoğun haftası!

Koronavirüs karantinası bugün biten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u zorlu mesai bekliyor. Fenerbahçe'de hoca sorununu bir an önce çözmek isteyen Ali Koç, Löw ve Bilic'le masaya oturacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yoğun haftası!
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10 Ocak 2022 10:02
İkinci kez yakalandığı koronavirüs karantinası bugün sona erecek Ali Koç, kolları sıvayacak.

Fenerbahçe Başkanı'nın ana gündem maddesi teknik direktör olacak. Koç, sezonun ikinci yarısına hocasız başlayan sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Joachim Löw ve Slaven Bilic'le bu hafta tekrar görüşecek.

En geç hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözmeyi kafasına koyan başkanın, bu iki isimden birini ikna etmesi bekleniyor.  


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