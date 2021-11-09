Fenerbahçe'de Ali Koç'u kahreden tablo

Ali Koç'un Fenerbahçe'deki üç buçuk yılının özeti acı tabloyu ortaya koyuyor.



Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı hamlelerle döviz kurundaki inanılmaz artışa rağmen Ali Koç, Fenerbahçe'nin borçlarını yüzde 32 civarında düşürdü. Ancak Koç sahada tam anlamıyla kayboldu.



Fenerbahçe onunla hiç kupa kaldıramadı. Teknik direktör kıyımı yaşanırken takıma tam 67 yeni oyuncu geldi. Sadece bir derbi kazanıldı, 53 mağlubiyet alındı. Kadıköy kalesi, yolgeçen hanına döndü.



- 0 kupa

- 1 derbi galibiyeti

- 67 transfer

- 53 mağlubiyet

- 7 teknik direktör

- Kadıköy serilerinin bitişi





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