Fenerbahçe'de Ali Koç'u kahreden tablo

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, sarı-lacivertli takımın saha sonuçları nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç'u kahreden tablo
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09 Kasım 2021 12:11
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki üç buçuk yılının özeti acı tabloyu ortaya koyuyor.

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı hamlelerle döviz kurundaki inanılmaz artışa rağmen Ali Koç, Fenerbahçe'nin borçlarını yüzde 32 civarında düşürdü. Ancak Koç sahada tam anlamıyla kayboldu.

Fenerbahçe onunla hiç kupa kaldıramadı. Teknik direktör kıyımı yaşanırken takıma tam 67 yeni oyuncu geldi. Sadece bir derbi kazanıldı, 53 mağlubiyet alındı. Kadıköy kalesi, yolgeçen hanına döndü.

- 0 kupa
- 1 derbi galibiyeti
- 67 transfer
- 53 mağlubiyet
- 7 teknik direktör
- Kadıköy serilerinin bitişi


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