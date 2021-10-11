Fenerbahçe'de Ali Koç sözünü tutuyor!

Başkanlığa adaylık gerekçesi olarak "Sürdürülemez mali yapı" demişti Ali Koç. Fenerbahçe'yi bataktan kurtarmak için kolları sıvamıştı. Koltuğa oturur oturmaz Fernandao, Giuliano ve Josef satışlarından kasaya 25 milyon avro civarında bir para girmesini sağlayan Koç "Artık yetiştirip satan bir kulüp olacağız" sözünü vermişti. Sonrasında Elif Elmas satışı geldi ki, bu da transfere kaynak oldu. Koç yönetiminin ilk gerçek kazanımı Vedat MUriqi'ydi. Kosovalı golcü, Ali Koç döneminde alınıp satıldı.



Verdiği sözleri tutmakta kararlı olan Koç'un en önemli kazanımı hatalardan ders çıkarmak oldu. Belki üç yılda çok canı yandı ama artık Fenerbahçe'nin önü çok açık. Zira Altay Bayındır, Attila Szalai ve Min-Jae Kim gibi önemli gelir kaynaklarına sahip sarı lacivertliler.



İlk etapta Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin da bu gruba dâhil olması bekleniyor. Mergimg Berisha ile Diego Rossi de aynı düşünceyle kadroya katılan isimler.



Sportif başarıya aç olan sarı lacivertliler, devre arasında satış planlamıyor. Ancak yönetimin hesapları sezon sonunda şampiyonluk ve değerini bulan isimlerin, iyi rakamlara satılması.



