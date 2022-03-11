Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak.
Ali Koç'un, son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başkanımız Ali Koç, 11 Mart 2022 Cuma günü basın toplantısı düzenleyecektir.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılacak toplantı, saat 15.00'te başlayacaktır.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız.
Ali Koç'un, son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başkanımız Ali Koç, 11 Mart 2022 Cuma günü basın toplantısı düzenleyecektir.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılacak toplantı, saat 15.00'te başlayacaktır.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız.