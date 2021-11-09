Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak!
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09 Kasım 2021 19:43
Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarda bulunacağını duyuurdu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ali Koç'un 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da konuşacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair FBTV'de açıklamalarda bulunacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."


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