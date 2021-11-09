Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak!

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarda bulunacağını duyuurdu.
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ali Koç'un 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da konuşacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair FBTV'de açıklamalarda bulunacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ali Koç'un 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da konuşacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair FBTV'de açıklamalarda bulunacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."