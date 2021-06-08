Fenerbahçe'de Ali Koç bir kez daha basının karşısında

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya gelecek.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç bir kez daha basının karşısında
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08 Haziran 2021 17:32
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor basınının ardından bir kez daha basının karşısına çıkıyor.

Başkan Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya gelecek ve soruları yanıtlayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç, yarın saat 15.30'da (9 Haziran) ekonomi basınıyla bir araya gelecek. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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