Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'da son derece hareketli bir oyun tarzı olan, savunmanın boşluklarına sızarak tehlike yaratan Kongolu yıldız Simon Banza'yı Alexander Djiku ile durdurmayı planlıyor.
BANZA'YA DJIKU KİLİDİ
Fenerbahçe, Trabzon karşısında mücadeleye baskılı başlamayı planlıyor. Jose Mourinho, oyunun savunma yönü için de çalışmalarını yaptı. Dünyaca ünlü teknik adam, rakibin en önemli gol silahı olan Simon Banza'ya özel önlem alacak. Bordo-Mavililer, bu sezon ligde skor üretmekte zorlanıyor. Trabzonspor, 9 maçta 9 gol atabildi. Bunların 4'ünde tabelada Banza'nın adı yazıyordu. Portekizli teknik adam, son derece hareketli bir oyun tarzı olan, savunmanın boşluklarına sızarak tehlike yaratan Kongolu yıldızı Alexander Djiku ile durdurmayı planlıyor. Mourinho'nin, öğrencisinden, Banza'ya yakın markaj uygulamasını ve mümkün olduğunca kaleye yüzünü döndürmemeye çalışmasını istedi. Başarılı teknik adam, Djiku'nun süratli, agresif ve hareketli oyun yapısıyla rakibini durduracağına inanıyor.
Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya özel görev
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçta savunmada Alexander Djiku'ya özel bir görev verdi.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'da son derece hareketli bir oyun tarzı olan, savunmanın boşluklarına sızarak tehlike yaratan Kongolu yıldız Simon Banza'yı Alexander Djiku ile durdurmayı planlıyor.
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