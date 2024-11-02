Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya özel görev

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'da son derece hareketli bir oyun tarzı olan, savunmanın boşluklarına sızarak tehlike yaratan Kongolu yıldız Simon Banza'yı Alexander Djiku ile durdurmayı planlıyor.



BANZA'YA DJIKU KİLİDİ



Fenerbahçe, Trabzon karşısında mücadeleye baskılı başlamayı planlıyor. Jose Mourinho, oyunun savunma yönü için de çalışmalarını yaptı. Dünyaca ünlü teknik adam, rakibin en önemli gol silahı olan Simon Banza'ya özel önlem alacak. Bordo-Mavililer, bu sezon ligde skor üretmekte zorlanıyor. Trabzonspor, 9 maçta 9 gol atabildi. Bunların 4'ünde tabelada Banza'nın adı yazıyordu. Portekizli teknik adam, son derece hareketli bir oyun tarzı olan, savunmanın boşluklarına sızarak tehlike yaratan Kongolu yıldızı Alexander Djiku ile durdurmayı planlıyor. Mourinho'nin, öğrencisinden, Banza'ya yakın markaj uygulamasını ve mümkün olduğunca kaleye yüzünü döndürmemeye çalışmasını istedi. Başarılı teknik adam, Djiku'nun süratli, agresif ve hareketli oyun yapısıyla rakibini durduracağına inanıyor.



