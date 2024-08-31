Fenerbahçe'de Alexander Djiku Alanyaspor maçını tamamlayamadı!

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku, Alanyaspor maçında sakatlanarak kenara geldi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Alexander Djiku Alanyaspor maçını tamamlayamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 02:54
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 03:03
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku, Alanyaspor maçını tamamlayamadı.

Alanyaspor maçına 11'de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı.

Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı. Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery