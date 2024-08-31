Fenerbahçe'de Alexander Djiku Alanyaspor maçını tamamlayamadı!

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku, Alanyaspor maçını tamamlayamadı.
Alanyaspor maçına 11'de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı.
Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı. Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi.
Alanyaspor maçına 11'de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı.
Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı. Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi.
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