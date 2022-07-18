Kadrosuna mutlaka bir forvet almak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, önceliği bu pozisyon için Alassane Plea'dan yana kullandı. Sarı-Lacivertliler, Plea ve menajeriyle yapılan görüşmelerde oldukça olumlu bir ilerleme kaydetmiş durumda.Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet, 3 yıllık anlaşma karşılığında Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro talep ediyor. Kanarya ise Fransız futbolcuya 2.5 milyon euro önermiş durumda.Plea'nın, istediği ücrette indirim yapması bekleniyor. Almanlar, bonservis bedeli olarak kapıyı 5 milyon eurodan açtı.Fener cephesi, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Plea için bu kadar yüksek bir rakam ödemeye sıcak bakmıyor. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, bonuslar dahil olmak üzere M'Gladbach'a, yaklaşık 4 milyon euroluk bir teklifte bulundu ve karşı tarafın cevabı beklenmeye başladı.Taraflar arasındaki görüşmelerin bu hafta içerisinde de devam edeceği bildirildi. Eğer Plea ve kulübü, beklenen indirimleri yaparsa, bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.