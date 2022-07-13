Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdürenson olarak gündeme flaş bir isim geldi.Joshua King'in transferi için anlaşma sağlayan Fenerbahçe, forvet için yeni bir hamlenin altına imza atmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un mevcut forvetlerden memnun olmaması nedeniyle Joshua King'in ardından bir golcü daha almak isteyen sarı-lacivertliler, aradığını Almanya'da buldu.Mergim Berisha'yı göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Alman golcünün yerini Bundesliga'nın önemli ismiyle doldurmayı planlıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe,forma giyen Fransız golcügündemine aldı.Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe yönetimi, Borussia Mönchengladbach ile görüşmelere başladı.2018 yılında Nice'den Mönchengladbach'a 23 milyon euro karşılığında transfer olan 29 yaşındaki Fransız yaşındaki yıldız, kariyerinde çıktığı 305 maçta 95 gol 52 asistlik katkı sağladı.Alassane Plea, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta ise 10 gol 8 asistlik performans sergiledi.