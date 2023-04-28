Fenerbahçe'de alarm: Jesus'un planları bozuldu

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın düşen performansı nedeniyle Jorge Jesus'un Sivasspor maçında değişime gitmesi bekleniyordu.29 yaşındaki oyuncunun performansı son haftalarda düşüşte. Samet, Başakşehir karşısında kaleciye verdiği kötü pasla takımının gol yemesine neden olmuştu. Milli savunmacı, Ankaragücü karşısında da kötü bir futbol sergiledi. Normalde yarınki Sivas mücadelesinde kulübeye geçme ihtimali yüksek olan Samet Akaydın, Szalai'nin sakatlığı sonrasında ilk 11'deki yerini koruyabilir.Luan Peres, sakatlık anlamında kariyerinin en şanssız sezonlarından birini yaşıyor. Sambacı, Szalai dışındaki tek sol ayaklı stoper konumunda. Ancak başarılı savunmacının ciddi bir maç eksiği bulunuyor. Uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından son İstanbulspor maçında kadroya girmişti. Jesus'un, yarınki zorlu karşılaşmada Luan'ı oynatması beklenmiyor.Brezilyalı savunmacı da sistem değişimi ve Samet transferinin kurbanlarından biri. Gözden düşmesinde, bir türlü beklenen performansı verememesinin ve Galatasaray derbisindeki kötü oyununun da etkisi büyük. Ancak Jesus, Szalai'nin cezalı olduğu Alanya maçında sürpriz yapıp Samet'le birlikte Gustavo Henrique'yi oynatmıştı. Sivasspor karşılaşmasında görev yapması da sürpriz olur.32 yaşındaki savunmacı, özellikle sezonun ilk yarısında takımın değişilmez isimlerinden biriydi. Ancak Jorge Jesus'un 4'lü defansa geçmesi ve Samet Akaydın transferi, Serdar Aziz'in kulübede daha fazla oturmasına neden oldu. Sivas karşısında zaten 11'e dönmesi bekleniyordu, Szalai'nin yokluğunda forma giyme ihtimali daha da yükseldi.