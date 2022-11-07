Fenerbahçe'de akademinin yeni prensi: Yasir Boz

Altyapının göz bebeği Arda Güler, A takımda yaptıklarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor.



Fenerbahçe Akademisi ise yeni Arda'lar için çalışıyor. Sarı-Lacivertliler'in U17 takımında forma giyen Yasir Boz, şu sıralar en fazla heyecan yaratan isim konumunda.



15 yaşındaki yetenek, son olarak 4-0 kazanılan Karagümrük karşısında müthiş oynadı. Yasir'in rakiplerini tek tek çalımlayıp Messi'vari bir şekilde attığı gol, sosyal medyada on binlerce kez izlendi.





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