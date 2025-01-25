Fenerbahçe'de Ahmetcan Kaplan kararı!

Fenerbahçe'de Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın ardından transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, daha önce gündeme gelen stoper Ahmetcan Kaplan için şimdilik bekleme kararı aldı.
Yusuf Akçiçek'in performansı sonrası transfer ekonomisini savunma için daha fazla kullanmak istemeyen Fenerbahçe, şartların uygun olması halinde Ahmetcan Kaplan için girişimde bulunacak.
KİRALIK PLANI
Fenerbahçe Yönetimi, Ahmetcan Kaplan'ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler, maddi şartları uygun olması halinde genç stoperi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Ajax'ın makul taleplerde bulunması halinde Milli savunmacının sezon sonuna kadar kiralanması için resmi teklif yapılması bekleniyor.
Ajax'ta bu sezon 8 maça çıkan ve 1 kez gol sevinci yaşayan 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda temsilcisi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, daha önce gündeme gelen stoper Ahmetcan Kaplan için şimdilik bekleme kararı aldı.
Yusuf Akçiçek'in performansı sonrası transfer ekonomisini savunma için daha fazla kullanmak istemeyen Fenerbahçe, şartların uygun olması halinde Ahmetcan Kaplan için girişimde bulunacak.
KİRALIK PLANI
Fenerbahçe Yönetimi, Ahmetcan Kaplan'ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler, maddi şartları uygun olması halinde genç stoperi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Ajax'ın makul taleplerde bulunması halinde Milli savunmacının sezon sonuna kadar kiralanması için resmi teklif yapılması bekleniyor.
Ajax'ta bu sezon 8 maça çıkan ve 1 kez gol sevinci yaşayan 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda temsilcisi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.