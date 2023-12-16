Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak 2024'te başlayacak, 11 Şubat 2024'te sona erecek. Fildişi'nin ev sahipliği yapacağı turnuvayaİşte detaylar...Afrika Uluslar Kupası'nın iklim koşulları nedeniyle sezon ortasında yapılması, birçok kulübü zor durumda bırakıyor. Turnuva bu kez 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi'nde düzenlenecek.Fenerbahçe de ilk 11'in iki önemli oyuncusunu Afrika Uluslar Kupası'nda gönderecek: Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel... Samuel, Nijerya Milli Takımı ile A Grubu'nda ev sahibi Fildişi, Ekvador Ginesi ve Gine-Bissau'yu karşı mücadele edecek.Yeşil-Beyazlılar grubu ilk 2 içerisinde tamamlarsa, Samuel'in macerası devam edecek. Djiku'lu Gana ise Mısır, Yeşil Burun Adaları ve Mozambik'in yer aldığı B Grubu'nda oynayacak. Başarılı stoperin sakatlığı döneminde Fenerbahçe savunması fazlasıyla aksamıştı.Djiku'nun turnuvaya gideceği dönemde İsmail Kartal'ın temennisi, Rodrigo Becao'nun sahalara dönmesi. Başarılı teknik adam, Brezilyalı öğrencisinin ocak ayının ortasında idmanlara başlamasını beklediğini söylemişti. Hem Gana hem de Nijerya'nın grup maçları 14-22 Ocak arasında. Final 11 Şubat'ta oynanacak.