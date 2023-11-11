Fenerbahçe'de; önce ligde Trabzonspor, ardından Konferans Ligi'nde Ludogorets yenilgisinin gelmesi moralleri bozdu.Kötü sonuçların yanı sıra eksiklerin çokluğu da Sarı-Lacivertliler'in canını sıkıyor.
İsmail Kartal, yarınki Adana Demirspor maçı öncesi adeta seferberlik ilan etti. Kartal, bu mücadelenin sezonun en zor sınavlarından biri olduğu konusunda oyuncularıyla bir takım toplantısı gerçekleştirdi.
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İsmail Kartal, yarınki Adana Demirspor maçı öncesi adeta seferberlik ilan etti. Kartal, bu mücadelenin sezonun en zor sınavlarından biri olduğu konusunda oyuncularıyla bir takım toplantısı gerçekleştirdi.
İSMAİL KARTAL'IN ÖĞRENCİLERİYLE YAPTIĞI KONUŞMA İÇİN TIKLAYIN