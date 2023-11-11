Fenerbahçe'de Adana Demirspor seferberliği

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Adana Demirspor maçının sezonun en zor sınavlarından biri olduğu konusunda oyuncularıyla bir takım toplantısı gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Adana Demirspor seferberliği
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11 Kasım 2023 09:35
Fenerbahçe'de; önce ligde Trabzonspor, ardından Konferans Ligi'nde Ludogorets yenilgisinin gelmesi moralleri bozdu.Kötü sonuçların yanı sıra eksiklerin çokluğu da Sarı-Lacivertliler'in canını sıkıyor.

İsmail Kartal, yarınki Adana Demirspor maçı öncesi adeta seferberlik ilan etti. Kartal, bu mücadelenin sezonun en zor sınavlarından biri olduğu konusunda oyuncularıyla bir takım toplantısı gerçekleştirdi. 

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