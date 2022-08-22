Süper Lig'de 3. haftada bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik heyet bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Adana Demirspor'un hem kadro yapısı hem de lige 2'de 2 ile başlamalarıyla güçlü bir rakip olduğu vurgulanıyor. Özellikle bu akşamki mücadelenin psikolojik açıdan önemli olduğu kaydediliyor. Hatta sezon başında bile olsa, kırılma maçlarından biri olarak kabul ediliyor.Bu akşam Kadıköy'de gelecek bir galibiyet ve liderliğe yükselme durumu, özgüven açısından önemli olacak, takımın ayağının daha sağlam yere basması anlamına gelecek.Austria Wien maçında adalesinde kas yorgunluğu sıkıntısı çeken Joshua King riske edilmeyecek. Tedavisine devam edilen Norveçli yıldız bugünkü maçta dinlendirilecek. Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleşti. Daha sonra saha çalışmalarına geçen futbolcular ısınma ve koşu hareketleri yaptı. İkinci bölümde şut ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenman noktalandı.