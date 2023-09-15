Fenerbahçe'de 9 görüşme, sıfır sonuç

Orta sahada 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, görüştüğü 9 isimden de sonuç alamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 9 görüşme, sıfır sonuç
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15 Eylül 2023 10:50
Willian Arao'nun ayrılmasının ardından kesin olarak ön liberoya transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, bu süreçte tam 9 isimle görüştü.

Krunic, Partey, Jorginho, Diaz, Al-Musrati, Soumare, Dominguez ve Salih Özcan'ın hem kulüpleri hem de menajerleriyle uzun süren pazarlıklardan sonuç alınamadı.

Son umut olarak İngiltere'nin yolu tutuldu. Leicester City forması giyen Ndidi ile son bir görüşme yapan sarı-lacivertliler, maddi konularda anlaşma sağlayamadı. İngiliz ekibi de kiralama yolunu kapatıp bonservise 15 milyon Euro isteyince 6 numara defteri kapandı. 



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