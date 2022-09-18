Fenerbahçe'de 8 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Rennes maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.



Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçının ilk 11'inden kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi Alanyaspor'a karşı da ilk 11'de oynattı.



68 yaşındaki çalıştırıcı, bu 3 ismin dışında kalan oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi, Emre Mor, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.



Jesus, Luan Peres'i sakatlığı sebebiyle, Joshua King'i ise ağrıları nedeniyle kadroya almadı. Bu 2 ismin dışında Rennes maçına 11'de başlayan oyuncular ise Alanyaspor'a karşı yedek soyundu.



Jesus, Corendon Alanyaspor'a karşı kalede Altay Bayındır'ı oynattı. Savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturan deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Willian Arao ile Miguel Crespo'ya şans tanıdı. Orta sahanın kanatlarında Diego Rossi ile Emre Mor, gol yollarında ise Enner Valencia ve Joao Pedro yer aldı.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Arda Güler, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun maça yedek başladı.





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