Fenerbahçe, sezonun ilk transferi için gün sayıyor… Teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği, Portekiz Ligi ekibi Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique'de mutlu sona ulaşıldı. 23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı. Başkan Uzun, Portekiz medyasına yaptığı 'Mükemmel bir teklif' açıklamasıyla Lincoln'ün satışına yeşil ışık yaktıklarını duyurdu.Fenerbahçe oyuncu ile de senelik 700 bin euroya el sıkıştı. Sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediğini de her fırsatta dile getiriyor.Bu arada hem futbolcunun hem de iki çocuğunun annesi Adiana Müller'in sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda İstanbul'daki bir oteli etiketlemeleri de dikkat çekti.Lincoln Henrique'de mutlu sona oldukça yakın olan Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Bruno Henrique için de çalışmalarını sürdürüyor. En iyi dönemini Jesus'la geçiren Sambacı da Lincoln gibi sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. Flamengo bir yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki sol kanat için 5.5 milyon Euro bonservis talep ederken oyuncunun da isteğiyle bu rakamda ciddi bir indirime gidilebileceği kulislerde konuşuluyor.