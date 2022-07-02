Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve 3 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, dün sabah kamp için Avusturya'nın yolunu tuttu. Hazırlık karşılaşmalarına burada devam edecek olan sarılacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, hem Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev mücadelesinin (19-20 Temmuz) kadrosunu şekillendirecek hem de bazı oyuncuların takımdaki geleceğini belirleyecek.Kamp kadrosunda Gustavo, Serdar Aziz, Crespo, Sangare, Tisserand, Lemos, Caulker ve Meyer yer almadı. Bu oyuncuların kampa sakatlıkları dolayısıyla dahil edilmediği kaydedildi. Yeni transfer Emre Mor ise Avusturya'ya götürüldü. Takımdaki forvetler Valencia, Berisha, Samatta ve Serdar Dursun'un Avusturya'daki performansları santrfor transferinde belirleyici olacak. İstanbul'daki hazırlık maçlarında Berisha iyi bir görüntü çizerken, Samatta istenileni veremedi. Portekizli hoca, santrforlardan beklediği performansı göremezse forvet transferinin hızlandırılmasını isteyecek.Takımda düşünülmeyen bazı yabancılar da bu kamptaki hazırlık maçlarında gösterecekleri performansla Jesus'un gözüne girmeye çalışacaklar. Gözler özellikle Novak, Samatta ve Pelkas gibi oyuncuların üzerinde olacak. 7 günlük kamp, takımdan gönderilmesi muhtemel futbolcuların son şansı olacak.Ayrıca Fenerbahçe, Lincoln transferi için Santa Clara kulübüne altyapıdan 2 futbolcuyu kiralık olarak gönderecek. Deneyimli çalıştırıcı, hangi futbolcuların gönderileceğine bu kampta karar verecek.