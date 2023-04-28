Fenerbahçe'de 7 eksik!

Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de 7 eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 16:09
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ve Miha Zajc kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde cezası bulunan Emre Mor da kafileye dahil edilmedi. Fenerbahçe'de kadroya alınmayan bir diğer isim ise Gustavo Henrique.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joshua King kadroya dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery