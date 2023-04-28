Fenerbahçe'de 7 eksik!

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ve Miha Zajc kamp kadrosunda yer almadı.Sarı-lacivertlilerde cezası bulunan Emre Mor da kafileye dahil edilmedi. Fenerbahçe'de kadroya alınmayan bir diğer isim ise Gustavo Henrique.Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joshua King kadroya dahil edildi.