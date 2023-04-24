Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique İstanbulspor'a karşı forma giyemedi.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King de İstanbulspor maçı kadrosuna giremedi.



Nazım Sangare ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.





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