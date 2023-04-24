Fenerbahçe'de 7 eksik

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 7 oyuncusunu bu maçta kullanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 7 eksik
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24 Nisan 2023 20:32
Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique İstanbulspor'a karşı forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King de İstanbulspor maçı kadrosuna giremedi.

Nazım Sangare ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

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