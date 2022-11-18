Fenerbahçe'de 60 gol 18 oyuncunun ayağından geldi

Fenerbahçe tarihinin en skorer sezon başlangıçlarından birini yaptı. Ligde 13 haftada 36 gol atmayı başaran sarı lacivertli takım Avrupa maçlarında da rakip filelere 24 gole ulaştı. Toplam 60 golle dünya kupası arasına giren Fenerbahçe Avrupa ve ligde liderlik koltuğunda oturuyor.



Bu efsanevi başlangıçta gol yollarının en etkili ismi ligde 13, Avrupa'da 2 gol atan Enner Valencıa oldu. Ekvador'la Katar'a giden Valencıa'yı ligde 5, Avrupa'da 3 golle Batsuayi takip etti.



Fakat golleri sadece forvet oyuncuları atmadı. Rotasyon konusunda sıra dışı uygulamalar yapan ve yükü tüm takıma yaymayı başaran Jeorge Jesus gol konusunda da aynı anlayış içindeydi. Gol yükü de tüm takıma dağıldı. Fenerbahçe'de toplam 18 oyuncu skora katkı sağladı. İrfan Can, Rossi, Arda, Crespo, King, Arao, Lincoln, Pedro, Alioski, İsmail, Szalai, Zajc, Emre, Mert Hakan, Serdar Dursun ve Gustavo da gol sevinci yaşadı.





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