Fenerbahçe'de 6 numaraya yeni aday; Pape Gueye

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yaz transfer döneminde ön liberoya takviye yapamayan Fenerbahçe Marsilya'da son sezonunu yaşayan Senegalli yıldız Pape Gueye için harekete geçti. İsmail Kartal da yıldız oyuncu için yönetime onay verdi.

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Fenerbahçe'de 6 numaraya yeni aday; Pape Gueye
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12 Kasım 2023 09:39
Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde hamleler gelmeye devam ediyor. 

Sarı-Lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.

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