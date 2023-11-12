Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde hamleler gelmeye devam ediyor.
Sarı-Lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.
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Sarı-Lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.
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