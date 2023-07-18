Ön libero ve stoper pozisyonlarında oynayabilen Nijeryalı oyuncunun transferi için Leicester ile görüşen Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını sordu. Ayrıca Fenerbahçe'nin, Champhionship'te oynamak istemeyen Wilfried Ndidi ile de temaslara başladığı öğrenildi.

KARİYER ÖZETİ

Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Ndidi'ye güncel verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor. Ndidi, geçen sezon Leicester'da 30 maçta görev aldı. 51 kez Nijerya Milli Takımı ile sahaya çıkan Ndidi, futbol kariyerinde toplam 320 maçta 18 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.