Fenerbahçe'de 6 numara için aday sayısı 4'e indi

transferde son hamle olarak belirlediği 6 numara transferinde artık son saatlere girilirken aday sayısı 4'e indi. 15 Eylül Cuma günü saat 24.00'e kadar süresi olan sarı lacivertliler arayışlarında son viraja girdi.Gündemdeki oyuncular ise Real Betis'in Arjantinli yıldızı, Portekiz'in Braga takımında oynayan LibyalıPorto'da görev yapan Sırp ön liberove bonservisi Everton'da bulunan Portekizli yıldızÖnceki günmenajerinin İstanbul'a gelmesi Libyalı yıldızın bir adım öne çıktığı şeklinde yorumlanırken, sarı lacivertli yönetimin Braga'yaödemeyi kabul etti.A Spor'un haberine göre; Everton forması giyen Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.Bilindiği gibi 6 numaralı mevkiye Transfer yapılacağı önce kulüp başkanı Ali Koç ardından teknik direktör İsmail Kartal ve son olarak önceki gün yöneticiler Selahattin Baki ve Fethi Pekin tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından kadronun eksik bölgesinin bu hafta içi tamamlanması gerekiyor.