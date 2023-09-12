Fenerbahçe'de 6 numara için aday sayısı 4'e indi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transfer döneminin sonu yaklaşırken 6 numara transferi için gaza bastı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de 6 numara için aday sayısı 4'e indi
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12 Eylül 2023 08:52
Fenerbahçe'nin transferde son hamle olarak belirlediği 6 numara transferinde artık son saatlere girilirken aday sayısı 4'e indi. 15 Eylül Cuma günü saat 24.00'e kadar süresi olan sarı lacivertliler arayışlarında son viraja girdi.

EN PAHALISI RODRIGUEZ

Gündemdeki oyuncular ise Real Betis'in Arjantinli yıldızı Guido Rodriguez, Portekiz'in Braga takımında oynayan Libyalı Al-Musrati, Porto'da görev yapan Sırp ön libero Marko Grujic ve bonservisi Everton'da bulunan Portekizli yıldız Andre Gomes.

MUSRATI ÖNE ÇIKIYOR

Önceki gün Al-Musrati'nin menajerinin İstanbul'a gelmesi Libyalı yıldızın bir adım öne çıktığı şeklinde yorumlanırken, sarı lacivertli yönetimin Braga'ya 8 milyon euro ödemeyi kabul etti.

ANDRE GOMES GELİŞMESİ

A Spor'un haberine göre; Everton forması giyen Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

CUMAYA KADAR BİTECEK

Bilindiği gibi 6 numaralı mevkiye Transfer yapılacağı önce kulüp başkanı Ali Koç ardından teknik direktör İsmail Kartal ve son olarak önceki gün yöneticiler Selahattin Baki ve Fethi Pekin tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından kadronun eksik bölgesinin bu hafta içi tamamlanması gerekiyor.

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