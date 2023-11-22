Fenerbahçe'de 6 numara harekatı! Rota değişti

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte 6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de liste belirlendi. Sarı lacivertli yönetim, yaz döneminde istediği Al-Musrati'nin temsilcisiyle kısa süre içinde temasa geçilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de 6 numara harekatı! Rota değişti
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22 Kasım 2023 08:19
Son güncelleme 22 Kasım 2023 08:23
Sezon başında 6 numara transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, devre arasında bu eksiği kapatmak için çalışmalarına şimdiden başlamış durumda...

Listedeki isimler; Milan'dan Rade Krunic, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'dı... Ancak yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'la görüştükten sonra Braga'nın 27 yaşındaki Libyalı yıldızı Al-Musrati'yi ilk hedef olarak belirledi. Sebebi ise; Kartal'ın oyun sistemine Musrati'nin daha uygun olması...

F.BAHÇE KAPIYI BİR KEZ DAHA ÇALACAK

Sarı-lacivertli yönetim, önümüzdeki günlerde Portekiz ekibinin kapısını Libyalı yıldız için bir kez daha çalacak.

Al- Musrati, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş hatta Braga ile yapılan pazarlıklarda olumlu sonuç alınamamıştı. Portekiz temsilcinin kapısı bu kez daha cezbedici bir miktarla çalınacak.

3 İSİMDEN BİRİ

Eğer Al-Musrati transferinden yine sonuç alınamazsa rota Rade Krunic ile Salih Özcan'a dönecek. Bu üç isimden birinin ocakta Fenerbahçeli olması bekleniyor.



16 MAÇA ÇIKTI

Braga'da teknik direktör Artur Jorge'nin kadroda yer verdiği isimlerden biri olan Al-Musrati, bu sezon Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplamda 16 maça çıktı. Bin 148 dakika sahada kalan Libyalı oyuncu, 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

2026 yılına kadar Braga ile sözleşmesi olan yıldız oyuncunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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