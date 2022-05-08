Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler'in yanı sıra cezalı Serdar Aziz kadroda yer almadı.



Altyapıdan 3 isim



Fenerbahçe'de eksik isimler sebebiyle altyapıdan 3 oyuncu derbi maç heyecanı yaşama fırsatı yakaladı.



Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki iki isim de kadroda kendine yer buldu. Savunmadaki eksiklik sebebiyle Emir Ortakaya, orta sahadaki eksiklik sebebiyle ise Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi.



Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Osman Ertuğrul Çetin de yedekler arasında yer aldı.





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