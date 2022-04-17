Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın getirttiği Portekizli yıldız Miguel Crespo, son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiriyor. 25 yaşındaki futbolcu Göztepe maçında da sahanın en iyilerindendi…



Miguel Crespo, Göztepe'ye karşı 14 ikili mücadele kazandı ve kendi rekorunu geçti. Yıldız oyuncu İzmir'deki maçta 15 rakımına ulaşmıştı. Miguel Crespo ayrıca hücum bölgesine 11 giriş yaptı. 3 şut pası atarken 14 ikili mücadele kazandı. 7 top kazandı. Göztepe'ye karşı yine futbolseverlerin gözünün pasını silmeyi başardı.



Portekizli yıldız Göztepe maçında sahanın en çok koşan ismiydi (12 km.). Takım arkadaşı Miha Zajc'tan 1.4 km. fazla koşarak sahada adeta basmadık yer bırakmadı.



Kasımpaşa'ya karşı 12.67 km., Trabzonspor maçında 13 km. Alanyaspor'a karşı 12.6 km., Konyaspor maçında 11.9 km. Kayseri'ye karşı 11.4



Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo yıllık 500 bin Euro'ya oynuyor. Fenerbahçe taraftarının sahadan basmadık yer bırakmayan ve rakibin adeta ensesine yapışan görüntüsü nedeniyle 'Örümcek Adam' diye lakap taktığı yıldız oyuncu takımdaki mevkidaşlarından daha az kazanmasına rağmen mücadelesiyle alkış topluyor.



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