Fenerbahçe'de 5 isim daha yolcu

Fenerbahçe'de yapılan satışlarla birlikte geniş kadro 33 kişiye kadar düştü. Buna karşın Süper Lig A listesi 28 kişi olmalı; yani halen 5 futbolcu daha gönderilmeli.
Kadrodaki 16 yabancının yeni bir takviye yapılmadan dahi en az ikisi gitmeli. İlk bilet Crespo'ya kesilecek gibi. Joshua King de sırada. İki oyuncuya yönelik teklifler değerlendiriliyor.
Emre Demir ve lisans çıkarılmayan Omar Fayed kiralanacak. Burak Kapacak ve Nazım Sangare ise satılacak.
Kadrodaki 16 yabancının yeni bir takviye yapılmadan dahi en az ikisi gitmeli. İlk bilet Crespo'ya kesilecek gibi. Joshua King de sırada. İki oyuncuya yönelik teklifler değerlendiriliyor.
Emre Demir ve lisans çıkarılmayan Omar Fayed kiralanacak. Burak Kapacak ve Nazım Sangare ise satılacak.