Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Joshua King, kadroda yer almadı.
Çarşamba gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden Diego Rossi de Rennes maçında takımını yalnız bıraktı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Joshua King, kadroda yer almadı.
Çarşamba gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden Diego Rossi de Rennes maçında takımını yalnız bıraktı.
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