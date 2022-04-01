Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe'nin, Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 5 eksik
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01 Nisan 2022 15:22
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan kadro açıklamasında Ozan Tufan, Mesut Özil, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Jose Sosa açıklanan kadroda yer buldu. 

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:




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