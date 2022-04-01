Fenerbahçe'de 5 eksik

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan kadro açıklamasında Ozan Tufan, Mesut Özil, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak yer almadı.
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Jose Sosa açıklanan kadroda yer buldu.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Sarı-lacivertlilerden yapılan kadro açıklamasında Ozan Tufan, Mesut Özil, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak yer almadı.
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Jose Sosa açıklanan kadroda yer buldu.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu: