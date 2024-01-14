Arade kadrosunuvetransferleriyle güçlendiren'de şimdi gözlerçevrildi...Yabancı kontenjanındaki sıkışıklığı çözmek için teknik heyet ile yönetimin yaptığı görüşmeler sonucunda yol ayrımına gidilecek isimler netleşmeye başladı. Son iki transferle birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 18'e yükselen Fenerbahçe Kulübü'ndeZira 9 Şubat'ta bitecek transfer döneminden sonra Futbol Federasyonu'na kadro tescili için yeni isimlerin verilmesi gerekiyor.Geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağ ameliyatı olansakatlığı atlatsa da yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak ilk isim olarak öne çıkarken,'in ikinci yarıda da sözleşmesinin dondurulacağı öğrenildi.Önünde daha formda isimler bulunduğu için forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu; bu sezon sakatlıkları nedeniyle takıma çok fazla katkı sağlayamayan; Krunic transferiyle forma şansı azalacak olanda öngörülen bonservis bedellerini getirmeleri durumunda satılması düşünülen isimler.