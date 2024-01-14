Fenerbahçe'de 4 yolcu için 5 aday var!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yabancı sayısı 18'e yğkselen Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı futbolcular netleşiyor. En az 4 ismin gönderilmesi beklenirken mevcut tabloda 5 oyuncu topun ağzında....

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de 4 yolcu için 5 aday var!
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14 Ocak 2024 10:02
Ara transferde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de şimdi gözler gönderilecek futbolculara çevrildi...

GİDECEK İSİMLER NETLEŞMEYE BAŞLADI

Yabancı kontenjanındaki sıkışıklığı çözmek için teknik heyet ile yönetimin yaptığı görüşmeler sonucunda yol ayrımına gidilecek isimler netleşmeye başladı. Son iki transferle birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 18'e yükselen Fenerbahçe Kulübü'nde en az dört lejyonerin gönderilmesi şart. Zira 9 Şubat'ta bitecek transfer döneminden sonra Futbol Federasyonu'na kadro tescili için yeni isimlerin verilmesi gerekiyor.

KRUNİC GELİNCE CRESPO'NUN ŞANSI AZALDI

Geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağ ameliyatı olan Lincoln Henrique sakatlığı atlatsa da yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak ilk isim olarak öne çıkarken, Luan Peres'in ikinci yarıda da sözleşmesinin dondurulacağı öğrenildi.

Önünde daha formda isimler bulunduğu için forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu Ryan Kent; bu sezon sakatlıkları nedeniyle takıma çok fazla katkı sağlayamayan Miha Zajc; Krunic transferiyle forma şansı azalacak olan Miguel Crespo da öngörülen bonservis bedellerini getirmeleri durumunda satılması düşünülen isimler. 

 

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