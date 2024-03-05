Fenerbahçe'de 4 yıldız görüşme odasına!

Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında alınan galibiyetin ardından moraller yerine gelse de Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı mağlup etmesi sonra zirve yine sarı-kırmızılıların oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ise takımda 4 tecrübeli isimle toplantı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 4 yıldız görüşme odasına!
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05 Mart 2024 11:13
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk için gaza bastı. Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra önünde Konferans Ligi ile lig şampiyonluğu kalan sarı lacivertliler, camiaya kupa kazandırmak istiyor.

4 İSİMLE GÖRÜŞME

Teknik direktör İsmail Kartal da şampiyonluğun anahtarı olarak takımdaki tecrübeli oyuncuları görüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek liderliği geri almasının ardından; Tadic, Dzeko, Fred ve Bonucci'yle bir toplantı yapan Kartal, şampiyonluk yolunda en çok bu isimlere güveniyor.

''TECRÜBENİZ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ''

Daha önceki yıllarda şampiyonluk yaşayan ve birçok kupa kaldıran bu isimlerden takımdaki moral ve motivasyonu yükseltmelerini isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcının, "Sizin tecrübeniz bizim şampiyonluk yolundaki en büyük güvencemiz" dediği öğrenildi. 

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